На друженю „Пироги у Матки” було слова и о Попису

НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру (Йована Суботича 8 ) на друженю „Пироги у Матки”, вчера присуствовали и члени Одбору за информованє при Националним совиту Руснацох.

На друженю ше шицким присутним у кратким викладаню представело прецо важни Попис жительства, окреме рускей националней заєднїци, а потим присутним подзелєни и пригодни маїци зоз надписом „Руснаци зме”. Друженє предложене у бешеди, друженю и коштованю пирогох.

Най здогаднєме, Одбор за информованє уж други мешац прейґ дружтвених мрежох поволує младих, алє и шицких других, же би ше вияшнєли як Руснаци, орґанизує наградни бависка, а цала кампаня будзе тирвац по конєц октобра, кед урядово Попис жительства будзе и закончени.

Активносци Одбору за информованє мож провадзиц на Фейсбук и Инстаґрам профилох.

