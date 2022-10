Розписани Конкурси за участвованє на 25. „Дньовки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум” вчера розписало вецей конкурси за 25. Мултимедиялну манифестацию младих „Дньовка”, хтора будзе отримана 25. и 26. новембра.

По конкурсу за участвованє на Дньовки, можу ше приявиц шицки хтори жадаю наступиц зоз авторским литературним дїлом, шпиванку (власну або обробком), танцом, ґлуму, стенд ап, або даєдну другу файту перформансу.

Орґанизаторе визначую же ше на конкурс за участвованє можу приявиц шицки, а приявиц ше треба по 13. новембер, пре обезпечованє технїчних условийох.

Попри конкурсу за участвованє на програми, Пакт оглашел и фото и подобови конкурси, та попри фотоґрафийох, мож посилац и рисунки, малюнки, мозаїки, колажи, ґрафични рисунки и подобни файти уметнїцкого виражованя.

Тогорочна тема „Дньовки” – „Напредок до прешлосци”, а одноши ше на актуални збуваня у держави и швеце, од „вше частейше споминаних рестрикцийох струї, нєдостатку ґазу, празних рафох у дутянох”, та по нєдавно актуалну шветову пандемию, як стої на Фейсбук боку Пакт Рутеноруму.

Награди за перше, друге и треце место (у обидвох катеґорийох) пенєжни. Побиднїцки роботи преглаши жири, а будзе додзелєна и треца файта награди – награда за фотоґрафию або подобове дїло хтори зоз своїма гласами вибере публика.

Фотоґрафиї и подобово роботи треба послац на мейл адресу dnjovkakonkurs@gmail.com, по 18. новембер, а подробнєйше о способе приявйованя, технїчних условийох участвованя, авторских правох и наградох, мож пречитац на ДНЬОВКА – Конкурс, лєбо на Фейсбук боку Пакт Рутеноруму.

