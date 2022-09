Утвердзени датуми отримованя „Костельниковей єшенї” и „Дньовки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Орґанизацийного одбору Културней манифестациї „Костельникова єшень”, отриманей вовторок, 20. септембра у Доме култури Руски Керестур, утвердзени термини отримованя 29. манифестациї „Костельникова єшень”, хтора будзе отримана од 18. по 26. новембер.

Схадзку водзел предсидатель ОО Микола Шанта, а начално догварене же манифестация почнє на пияток, 18. новембра у Руским Керестуре у школи „Петро Кузмяк” зоз представяньом дзецинских кнїжкох авторох Оксани Мудри Недич „Божа катичка”, Цецилиї Мудри „Гунцут” и Владимира Дудаша „Гибайце ше бавиц”. На 17 годзин будзе отворена вистава творох Силвестера Макая, а на 18 годзин, тиж у просторийох Дома култури, отрима ше часц програми на котрей ше представя нови кнїжки. Будзе представена кнїжка приповедкох и есейох Михала Рамача „У нас на салашу бул ґенерал”, кнїжка приповедкох Ксениї Варґа „Керестурски калеидоскоп” и роман Любици Кнежевич „Монах и я”.

Уж традицийне стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” у Кули, у рамикох „Костельниковей єшенї”, а у нєпоштредней орґанизациї и улоги домашнього домашнї РКУД „Др Гавриїл Костельник” будзе орґанизоване на соботу, 19. новембра на 18 годзин.

На нєдзелю, 20. новембра програма у рамикох манифестациї ше представи у Дюрдьове зоз уж спомнутима новима виданями и їх авторами, а 24. новембра и у Коцуре.

„Костельникова єшень” будзе закончена зоз ювилейну Мултимедиялну манифестацию младих 25. „Дньовку”, котра запланована за 25. и 26. новембер. Пияток, дзень пред главну програму буду представени кнїжки з едициї МАКoff, Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” и Зборнїк поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация З@”, а шлїдуюцого дня, 26. новембра у Младежским доме будзе главна програма „Дньовки”, котру орґанизує Пакт Рутенорум.

Цала манифестация ше будзе означовац у знаку трох рочнїцох: 75-рочнїци од виходзеня часопису за дзеци „Заградка”, 50-рочнїци виходзеня МАК-у и 70-рочнїци Часопису за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

