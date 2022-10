За Дзень ошлєбодзеня положени венєц

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 20. октобра, 78. рочнїци Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, вчера положени венєц на памятнїк погинутим борцом НОВ у Спомин парку револуциї.

Венєц положели секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и заменїк предсидателя Месного одбору Здруженя борцох НОВ Руски Керестур Дюра Папуґа, котри и орґанизовали тоту подїю.

Потим як положени венєц, присутни чесц погинутим дали з минуту цихосци, а потим Папуґа наглашел же у борбох за ошлєбодзенє од фашизму и окупаторох з Керестура участвовали 374 млади особи хтори участвовали у закончуюцих биткох, од хторих 50 борци погинули. Папуґа ше здогаднул и на трох погинутих у войнових операцийох при розпадованю СФРЮ од коло 350 учашнїкох.

Вон тиж поволал же би ше явно бешедовало чи потребне тото означованє понеже єст розлични думаня, а Пашо наглашел же ше тота традиция здогадованя на борцох и далєй предлужи, та обецал и санированє памятнїка.

(Опатрене 77 раз, нєшка 77)