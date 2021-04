Вельо нєвихасновани нагоди

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – У трецим колє ярнєй часци першенства у Окружней кадетскей лиґи, всоботу 24. априла, екипа ФК Русин поражена у Бачким Ґрачцу од екипи Борeц з резултатом 2:0 (2:0).

У першим полчасу, домашня екипа зоз добрим бависком двох нападачох зазначела два ґоли, но у другим полчасу ситуация на терену ше дакус обрацела. Русиновци ше дали до нападу, мали вше вецей нагоди, алє нажаль аж штири нагоди остали нєреализовани. Хлапцом хибело дакус и щесца, понеже у двох нагодох потрафена горня греда – перше ю потрафел Божидар Чонка, а потим и Александар Тома, кед ше лабда од горнєй греди збила на ґол-линию, медзитим нє вошла до ґолу.

Кадети „Русинуˮ наступели у составе – Матео Чордаш, Тадей Бодянец, Александар Зорич, Марио Иличич, Теодор Няради, Божидар Чонка, Неманя Ковачевич, Лука Иличич, Андрей Дудаш, Александар Тома, Давид Надь, Алексей Бики, Марко Попов и Желько Стричко.

Екипа Русину ше хвильково находзи на 6. месце од 10 екипох, а шлїдуюце змаганє кадети одбавя на вовторок, 4. мая, процив екипи Стари ґрад зоз Бачкей Паланки.

