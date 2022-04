З нагоди Шветового дня Ромох отримана трибина „Право на обезпечованє роботи”

КОЦУР – З нагоди Шветового дня Ромох, у Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре вчера, 8. априла, отримана трибина под назву „Право на обезпечованє роботи”. Циль трибини бул же би ше обрацело увагу на проблем чежшого находзеня роботи припаднїком ромскей популациї, алє и же би ше нашли способи як би тот проблем могло ришиц.

Совитнїки зоз Националней служби за обезпечованє роботи шицким присутним представели конкурси и поволанки котри понукаю можлївосц волонтираня, окончованя фаховей пракси и приправнїцкого стажу, засновйованя роботного одношеня и розвою власного поднїмательства. Тиж, апеловали на присутних же би тоти информациї пренєсли и другим припаднїком ромскей популациї.

Роботодавец и значна особа у програмох еманципациї Ромох у Коцуре пастор Євангелскей церкви Александар Суботин тиж присуствовал спомнутей трибини .

Орґанизатор трибини була Општина Вербас, котра ше на тот способ жадала придружиц означованю Шветового дня Ромох, швета котре заведзене 1990. року як знак здогадованя на перши Конґрес Ромох отриманого у Лондону од 4. по 8. април 1971. року.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)