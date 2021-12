Конституовани Совит за здравє општини Вербас

ВЕРБАС – Општина Вербас достала нове зволанє Совиту за здравє, та за предсидательку Совиту вибрана др Ана Тамаш Варґа, а члени Совиту директор Дома здравя „Велько Влахович” др Ґоран Дюрович, представнїк Общого шпиталю Вербас др Златко Лаинович, представнїк Фонду за здравство Марко Ускокович, директор Апатикарскей установи Вербас Предраґ Аларґич, директорка Ґеронтолоґийного центру Радмила Мусич, директорка Центру за социялну роботу Нада Батричевич, помоцнїца предсидателя Општини Вербас Йована Вуйтович, руководителька Оддзелєня за дружтвени дїялносци Мира Недич, секретарка ОО Червеного крижу Тат`яна Ґлушчевич и предсидатель Здруженя гражданох „Белави Вербас” Иґор Црнянски.

Совит за здравє на отриманей схадзки розпатрал звит о актуалней епидемийней ситуациї Ковид-19 у АП Войводини, а потим и звит о роботи того Цела за 2021. рок.

Тиж, за вирну роботу под час периоду пандемиї, явну похвалу достали и здравствени роботнїки и здравствени установи, констатовал Совит за здравє, а преноши општински сайт.

