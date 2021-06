Миа Чордаш у Панчеве прияла награду

ПАНЧЕВО – Школярка штвартей класи ОШ Петро Кузмяк з Руского Керестура, Миа Чордаш, прияла першу награду за свой рисунок Заґадзенє, на шветочносци Фестивалу за дзеци 9. БУЦ – Мали дурносци – вельки мудросци хтора отримана у Панчеве, 4. юния.

Радосц з Миу подзелєли єй фамелия и учителька Верунка Медєши котра и послала єй роботу на Конкурс того мултимедиялного Фестивалу. Миа наградзена у катеґориї Еколоґия, Иновациї и Експеримент – „БУЦ Креативец”, хтора була єдна од штирох на тим медзинародним конкурсу.

Того року госц – домашнї на Фестивалу була Италия тє. италиянска амбасада и италиянски културни центер з Беоґраду, а Фестивал орґанизую Културни центер Панчева и Здруженє гражданох БУДИ (БУЦ) тиж зоз Панчева.

