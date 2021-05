На Видео конференциї и о нашим образованю

МОСКВА – Вчера вечар отримна видео Конференция на тему Права националних меншинох (Русинох и Мадярох) у централней Европи, на хторей представене и образованє Руснацох у Сербиї.

Конференцию орґанизовал др Григорий Миронов зоз Москви, а учашнїки були зоз Сербиї, Горватскей, Мадярскей, Румуниї, України и Русиї, а тиж и з Канади.

Тему Право на образованє у Сербиї викладала педаґоґиня у Школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре Любица Няради, а дакедишня школярка Ґимназиї Моника Новта бешедовала о тим своїм школованю.

