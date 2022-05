Розписани конкурс „Здрави звикнуца за здрави зуби”

ВЕРБАС – Совит за здравє општини Вербас и Оддзелєнє за превентивну дзецинску стоматолоґию служби за стоматолоґийну защиту Дома здравя „Велько Влахович” Вербас, у рамикох Тижня здравя устох и зубох котри ше означує од 16. по 22. май, розписали подобови и литературни конкурс.

З тей нагоди конкурс розписани на тему „Здрави звикнуца за здрави зуби”.

Шицки заинтересовани свойо роботи можу посилац по 16. май, на адресу Совиту за здравє општини Вербас, Маршала Тита 89, Вербас.

Додатни информациї мож достац на число телефона 064/ 805 30 58, лєбо на мейл savetzazdravlje@vrbas.net.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)