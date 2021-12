Почали догварки коло вибудови соларней електрарнї

КУЛА – Прешлого тижня предсидатель Општини Кула Дамян Милянич приял представительох австралийскей компаниї „CWP global” котра заинтересована за вибудов солрней електрарнї на териториї општини Кула.

З тей нагоди, компания придала писмо о намирох у котрим ше медзи иншим наводзи же кед би електрарня була вибудована, до општинскей каси по тей основи би ше злївали 2,5 одсто цалосних єй приходох, а под час вибудови инвеститор би финансовал проєкти у обласци еколоґиї и защити животного штредку на териториї општини.

Бешедоване о правеню соларней електрарнї на вкупней поверхносци од 250 гектари на локацийох, односно парцелох котри нєобрабяци, тє. слатинасти, а за цо єст условия.

