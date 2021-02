Уручени контракти о софинансованю новинох на язикох меншинох

НОВИ САД – Штварток, 11. фебруара, у будинку Покраїнскей влади, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич уручела контракти о софинансованю директором меншинских медийох чийо снователє национални совити.

Контракти за софинансованє подписали директоре дзевец видавательних хижох – Мадяр со, Хет нап, Глас люду, Либертатеа, Руске слово, Хрватска риєч, Бунєвацки информативни центер, Ридне слово и Македонски информативни центер, а вони видаваю двацец два дньово, тижньово и мешачни новини.

У мено НВУ „Руске слово” контракт подписал директор др Борис Варґа.

Влада АП Войводини за информованє на меншинских язикох и того року видвоєла 312 милиони динари. По словох покраїнского секретара Драґани Милошевич тоти средства на истим уровню яки були и влонї.

Представнїки видавательних хижох подзековали Покраїнскей влади визначуюци же би без тих средствох їх робота була загрожена и же праве тото партнерске одношенє важне за очуванє националного идентитету на тих просторох.

