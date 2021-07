Сучасна промоция школи дала резултати

Школяре осмих класох, мали матуранти, заокружели свойо основне, осемрочне школованє зоз покладаньом закончуюцого испиту. То уж друга ґенерация школярох хтора наставу мала и у школи и он лайн, пре пандемию. Тих дньох ше уписую до жаданих штреднїх школох, хто як заслужел през оцени и яки успих посцигнул на закончуюцим испиту.

Пред тима школярами перша важна животна одлука, вибрац будуце занїманє, а хто ище нє одлучел и сце роздумац, вшелїяк тото може кед ше упише до ґимназиї. Тота школа дава можлївосц ище штири роки роздумовац о будуцим вибору, а окрем того, дава и фундаментални знаня як зоз дружтвених, так и зоз природних наукох. Школяре за штири роки интелектуално дозрею, здобуду и полнолїтствиє, та так лєгчейше одвагаю и виберу себе будуцу професию.

И кед руска явносц влонї була у розпуки же школярох за руске оддзелєнє Ґимназиї нєт досц, же школа була пред гашеньом, тот рок указал яки нєпредвидлїви цеки ше случую у образованю и, уж у першим уписним року до рускей Ґимназиї ше уписали 16 школяре и ище двойо цо ше буду учиц по индивидуалней образовней програми. Од лоньских пейц, того року маме пополнєти 20 места у руским оддзелєню Ґимназиї, цо ше нє случовало у остатнїх, голєм, пейцох рокох.

Тоти двацец пополнєти места указую на позитивни цеки у руским образованю, алє вшелїяк нє треба забуц же керестурска Школа промововала свой ґимназийски и туристични напрям у вецей школох у окруженю, окреме домерковано у Дюрдьове и Коцуре, дзе ше школую и руски дзеци. Тиж так, Школа свою промоцию модернизовала, була присутна на рижних дружтвених мрежох и так доступна новим ґенерацийом. Труд ше вше виплаци, та так и тота витирвала, систематична, добре обдумана и осучаснєна промоция керестурскей Школи принєсла барз жадани резултат. Зоз тим руска заєднїца ма можлївосци вишколовац руских интелектуалцох и пополнїц випражнєти места зоз квалитетним кадром.

Змени ґенерацийох природни процес у котрим учасц бере и руска заєднїца, та єй буду потребни интелектуалци и у просвити, и у новинарстве, и у култури… Керестурска Ґимназия указала же з єй лавкох нєшка руски интелектуалци розшати ширцом по цалим швеце и же су у своїх фахох барз успишни. Тим новим руским ґимназиялцом жичиме же би були вредни и витирвали, же би посцигли таки добри резултати як и їх предходнїки.

