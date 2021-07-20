БЛОҐИУВОДНЇК

Сучасна промоция школи дала резултати

автор о. планчак сакач 20. юлий 2021

Школяре осмих класох, мали матуранти, заокружели свойо основне, осемрочне школованє зоз покладаньом закончуюцого испиту. То уж друга ґенерация школярох хтора наставу мала и у школи и он лайн, пре пандемию. Тих дньох ше уписую до жаданих штреднїх школох, хто як заслужел през оцени и яки успих посцигнул на закончуюцим испиту.

Пред тима школярами перша важна животна одлука, вибрац будуце занїманє, а хто ище нє одлучел и сце роздумац, вшелїяк тото може кед ше упише до ґимназиї. Тота школа дава можлївосц ище штири роки роздумовац о будуцим вибору, а окрем того, дава и фундаментални знаня як зоз дружтвених, так и зоз природних наукох. Школяре за штири роки интелектуално дозрею, здобуду и полнолїтствиє, та так лєгчейше одвагаю и виберу себе будуцу професию.

И кед руска явносц влонї була у розпуки же школярох за руске оддзелєнє Ґимназиї нєт досц, же школа була пред гашеньом, тот рок указал яки нєпредвидлїви цеки ше случую у образованю и, уж у першим уписним року до рускей Ґимназиї ше уписали 16 школяре и ище двойо цо ше буду учиц по индивидуалней образовней програми. Од лоньских пейц, того року маме пополнєти 20 места у руским оддзелєню Ґимназиї, цо ше нє случовало у остатнїх, голєм, пейцох рокох.

Тоти двацец пополнєти места указую на позитивни цеки у руским образованю, алє вшелїяк нє треба забуц же керестурска Школа промововала свой ґимназийски и туристични напрям у вецей школох у окруженю, окреме домерковано у Дюрдьове и Коцуре, дзе ше школую и руски дзеци. Тиж так, Школа свою промоцию модернизовала, була присутна на рижних дружтвених мрежох и так доступна новим ґенерацийом. Труд ше вше виплаци, та так и тота витирвала, систематична, добре обдумана и осучаснєна промоция керестурскей Школи принєсла барз жадани резултат. Зоз тим руска заєднїца ма можлївосци вишколовац руских интелектуалцох и пополнїц випражнєти места зоз квалитетним кадром.

Змени ґенерацийох природни процес у котрим учасц бере и руска заєднїца, та єй буду потребни интелектуалци и у просвити, и у новинарстве, и у култури… Керестурска Ґимназия указала же з єй лавкох нєшка руски интелектуалци розшати ширцом по цалим швеце и же су у своїх фахох барз успишни. Тим новим руским ґимназиялцом жичиме же би були вредни и витирвали, же би посцигли таки добри резултати як и їх предходнїки.

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