ШИД –На статковим пияцу отриманим всоботу було зменшане понукнуце кукурици, а понукало ше лєм кукурицу тогорочней продукциї по цени од 4.000 динари за 100 килограми.

На пияцу нїхто нє понукал кукурицу прешлорочней продукциї, а нє було анї прашата.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)