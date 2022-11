Черпанє зоз жридла

Чече, помали, 29. Културна манифестация „Костельникова єшень”. Почала прешлого викенду у Руским Керестуре, а през наступни викенд ше дома, у Костельниковим валалє и закончи, зоз промоцию младежских кнїжкох нашого МАК-у и, дзень познєйше, „Дньовку”. У медзичаше, програми у рамикох „Костельниковей єшенї” отримани у Кули, Дюрдьове и Коцуре, так же ше тото „швето рускей литератури” хторе давних рокох почало як ентузиястична подїя у керестурскей Школи, нєшка „швеци” вшадзи дзе єст дзеки, потреби и жажди за нашу кнїжку.

Якошик од початку, „Костельникову єшень” мож толковац и дожиц на двох уровньох и у двох значеньох хтори ше преплєтаю и надополнюю. На тим основним, то рочна смотра рускей литературней продукциї, подїя у чиїм фокусу нови руски кнїжки, їх авторе и читательна публика. Манифестация на хторей мож дознац цо єст нового у рускей библиотеки, цо ше ище рихта а цо лєм планує, дай Боже здравя и дотациї. Мож послухац (а вец и читац) мудрих и талантованих людзох хтори маю цо повесц и шмелосци подзелїц свойо роздумованя, искуствия и интиму з нами другима. Бо, гоч ше гвари же литература то онєзвичаєни живот, у каждей кнїжки остава и часточка єй писателя.

На початку прешлого столїтия, теди практично ище адолесцент, Костельник мал таланту, шмелосци и упартосци литературно ше виражиц на мацеринским язику. Нєшка, штири-пейц творчи поколєня познєйше, нє мож нє цешиц ше и нє пишиц же маме плеяду литератох – авторох и авторки, хтори нє лєм же чувствую исту креативну потребу, алє у тим дошлїдно почитую Костельников язични канон. То нє лєм „суха” ґраматична норма руского язика (хтору исти Костельник познєйше фундаментовал, чуваюци красоту народней бешеди), алє и його дух, контекст и ментални склоп – система вредносцох и погляд на живот и швет хтори обєдинює.

Наша нєшкайша литература, розумлїве, трудзи ше кореспондовац зоз сучасносцу и провадзиц актуални цеки. Єй язик ше тиж меня – розвива ше, лєбо, нажаль губи. Медзитим, вершинска руска литература и нєшка черпа зоз Костельникового жридла, богатого, чистого, благотворного. Вона його скарбнїца и одлога. Док єст Костельникових нашлїднїкох, будзе живи и його и наш мацерински язик.

