Чежка продукция без дижджу

На подручу општини Шид почала тлачидба слунечнїку, держава одредзела одкупну цену од 73 динари, а продукователє нєзадовольни, гваря же цена нїзка и же з таку цену вони нє заробя нїч.

Лазар Уґринчич з Беркасова ма 30 гольти слунечнїку и наздава ше же урожай будзе добри и попри почежкосцох зоз сушу. Алє, як ше гвари, то ше будзе точно знац кед комбайн видзе з поля.

– Уж треци рок садзим векши поверхносци слунечнїку. Прешлого року сом мал 25 гольти, а того року мам 30 гольти слунечнїку файти ЛДЖ (LG). Звекшал сом поверхносц тей култури, бо и сама держава поволовала продуковательох же би у значнєйшей мири засадзели слунечнїк, же би нє було кризи на тарґовищу олєю. Єдна з причинох за тельо слунечнїку вшелїяк и обставина же уж други рок зашором велька суша, а слунечнїк ю ище кельо-тельо добре подноши – гвари нам Лазар Уґринчич.

ЦЕНА СЛУНЕЧНЇКУ СПРАМ ЦЕНИ РЕПРОМАТЕРИЯЛУ

Додава и же лоньска одкупна цена, кельо памета, була 60 динари, алє и же лоньска продукция була туньша у поровнаню з тогорочну продукцию. Уреа була 3 400 динари, а тей яри штучни гної, нафта и гербициди барз подрагшели. Наш собешеднїк гвари же би одкупна цена слунечнїку требала буц вельо векша же би продукователь дацо и заробел, бо ше муши укладац и до новей єшеньскей продукциї, и так кажди рок.

КУКУРИЦА ПОДГОРЕЛА, ЧУТКИ МАЛИ, ЗАРНО ДРОБНE

И кед слово о кукурици стан досц нєвигодни, бо пре сушу чутки мали, на нїх єст менєй зарна, зарно дробнєйше, а у питаню и його квалитет. Кукурица подгорела аж понад чутку и нєодлуга вироятно почнє и ламачка кукурици. Хвильково ше на подручу Шиду кукурица предава по 4 000 динари за метер, а наш собешеднїк надпомина же би уж тераз кукурица требала коштац 5 000 динари за метер, патраци яки були трошки укладаня до єй продукциї.

Остатнї роки Уґринчич такой на полю лупа кукурицу, бо гоч є на валалє, гвари же чежко найсц наднїчарох же би зоз прикоча зруцовали кукурицу до чардаку, так же комбайн и ту муши поробиц свойо.

– Випатра же приходза роки зоз вше менєй дижджу и продукция будзе вше чежша. Гоч би дахто думал же кед єст надосц слунка, же будзе и одлична продукция грозна, то нє случай, бо бобки дробнєйши. А тиж и овоц подруцела. Цо ше дотика желєняви, бул добри урожай цибулї, цеску, гращку и парадичох. Медзитим, досц подруцел урожай пасулї, та кельо сом пошал, тельо озда и зродзело. Тиж и кед слово о кромпльох и ту стан нєвигодни пре зменшани урожай – гвари на концу Лазар Уґринчич.

ПОШЛЇДКИ СУШИ

У хотаре мож обачиц вельки пошлїдки суши, насампредз кед слово о кукурици хтора до горе подгорела. Тоти дижджи хтори падали тих дньох єй нє поможу, алє поможу познєйшим сортом сої, як и другим рошлїном. Тиж и жем омегча, цо олєгча парастом оранє после косидби жита, ярцу и тераз слунечнїку и пририхтованє жеми за єшеньску шатву.

