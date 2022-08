Диждж нє зопар фестивал

Ювилейни, 15. по шоре, Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, хтори прешлей соботи отримани у Шидзе, останє запаметани по нєвигодней хвилї хтора грожела отримованю главней фестивалскей програми, змаганя оркестрох. Пред самим початком програми почал диждж и после велького поцерпаня орґанизатора цо и як зробиц, место на 19 годзин, Фестивал почал зоз коло годзину пожнєня и по цену же би оркестри наступали без озвученя и знїманя камерох. Медзитим, на щесце, диждж престал падац, домашня Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” шмело вишла на бину, а такой пошвидко поставени и микрофони, а преробели и ТВ камери. И шицко було у порядку по конєц фестивалского вечара.

По першираз у змагательней часци оркестри нє оценьовал фахови жири попри публики, алє орґанизаторе одлучели же би гласала лєм присутна публика на своїх уходнїцох, односно лїсткох. До Фестивала уведзена и едукативна часц, односно пестованє традициї през роботню традицийного руского чесаня власох, хтора витворена у сотруднїцтве КПД „Дюра Киш” и КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Роботня знята праве у Дюрдьове и место дакедишнєй розшпиваней ревиялней часци, покля ше здавали гласи публики, нащивителє мали нагоду накратко, през бешеду зоз Маґдалену Надь зоз Дюрдьова хтора водзела роботню, дознац вецей о традицийним руским чесаню власох за баршонь и под фитюлу, а поступок дати на екрану и так през слику и бешеду на цо практичнєйши способ публики представене чесанє власох.

Цикава була и вистава фотоґрафийох портретох хтори давно висликовал о. Михайло Режак, терашнї парох у Шидзе, дзе призначел свидоцтво о єдним тераз уж давно прешлим чаше през портрети каждодоньових людзох. А фотоґрафиї були добре „укомпоновани” зоз макетами ладьох плахтаркох хтори роками вирабя пензионер Мирко Беркеш зоз Шиду. Кед ше дода и етно штанди хтори провадзаца програма од самого снованя Фестивала, достава ше єдна цалосц, алє и жаданє за одредзенима пременками у концепту Фестивала през його роки тирваня. А гевто цо ше нє меня, то вшелїяк друженє и добре розположенє после Фестивала на коктелу у Руским доме, дзе ше як и кажди рок шпивало, грало и танцовало. И значне число публики (хтора ше нє злєкла од дижджу) гутори же ше публика звикла и зожила зоз Фестивалом и же го вшелїяк треба пестовац и надалєй.

