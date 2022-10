Хладзальня „АБЦ ФУД” АД зоз Керестура понукнута на предай

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основи Ришеня предликвидацийного судию Привредного суда зоз Зомбора од 3. юния 2021. року, з котрим одруцени Напредок пририхтани план о реорґанизациї и порушани предликвидацийни поступок, и на основи Ришеня о банкроту од 15. септембра 2021. року спомнутого подприємства, а у складзе зоз Законом, предликвидацийни управнїк Любиша Єлич оглашел Перше предаванє маєтку длужнїка АБЦ ФУД АД по принципу явного збераня понуканьох за 11 пакети у власносци дакедишнєй керестурскей хладзальнї.

Маєток дакедишнього рускокерестурского ґиґанта хладзальнї АБЦ понукнути на предай, подзелєни до 11 окремних цалосцох, односно пакетох котри мож купиц окреме, нєзависно єден од другого.

Найвреднєйша часц ше одноши на перши пакет котри понукнути за предай, а то праве хладзальня и провадзаца инфраструктура на уходзе до валалу, шицок пакет составени зоз 31 окремней часци, вкупно є преценєни на 510 милиони 832 тисячи динари. У тим ураховани и найвреднєйши часци, гала хладзальнї поверхносци 3.782 метери квадратни, як и продукцийни погон поверхносци 3.000 квадрати, та нова часц хладзальнї 3.143 квадрати, алє и будовательна жем поверхносци вецей як 12 гектари коло шицкей инфраструктури. Ґу тому, у спомнутим пакету ше находза и трафо станїци, дїловни простори, компресорска станїца, отворена гала, портирнїца и мажа, роботня, котловнїца, помоцни будинки, обєкт за продукцию нафти и дериватох нафти и ґазу, та обєкти водопривреди и рижна опрема по спецификациї яку мож найсц на явней оглашки.

Пакет число 2 подрозумює будинок старей ґимназиї на Улїци Маршала Тита у валалє, сам будинок поверхносци 308 квадрати, помоцни будинки 64 и 60 квадрати, як и будовательну жем поверхносци 1.500 метери квадратни, а шицко вєдно преценєне на 5,2 милини динари.

На предай и Управни будинок на углє Нового шора и Русинскей улїци, медзи Керестурцами ткв. Била хижа, шицко вєдно преценєне на 6,5 милиони динари. На скоро милион динари вецей преценєна и дакедишня карчма, односно погосцительни обєкт менза у самим центру валала, а на нєполни 3 милиони динари преценєни будинок погосцительного обєкту, карчми „Нова” и предавальнї на улїци Дюру Кишюгаса. Стари млїн на адреси Маршала Тита 12 тиж у власносци подприємства, а преценєни є на 11,4 милиони динари, док у пакету число 9 начишлєни 40 поєдинєчни парцели углавним пажици и обрабяцей жеми, а шицко вєдно преценєне на 10 милиони динари.

На адреси Маршала Тита 206 на предай понукнута хижа котра преценєна на 680 тисячи динари. За кущик менєй, у пакету число 8, на 525 тисячи динари преценєни и понукнути на предай и терашнї будинок Пензионерского дому на Фрушкогорскей улїци, а з тим ше подрозумює и цали уход, односно площа опрез Младежского дому, Пензионерского дому и часц дражки коло ресторану, односно менша часц парку у центру валала.

Як окремну цалосц, хладзальня понука и жем у Бачким Ґрачцу, дацо менєй як 70 ари, за 600.000 динари. Остатнї 11. пакет за котри мож придац понуканє то комбайн за гращок котри преценєни на 6 милиони динари.

Право участвованя у поступку предаваня, односно купованя маєтку котри понукнути на предай маю шицки правни и физични особи. Минималне понуканє котре купец треба же би дал, то 50 одсто, або вецей од преценєней вредносци.

Предайну документацию мож превжац найпознєйше по 25. октобер, а исти датум и остатнї дзень за уплацованє депозиту.

Явне отверанє понуканьох будзе 28. октобра на адреси Маршала Тита 89, у просторийох над дакедишню Ерсте банку у Руским Керестуре, з початком на 12 годзин у присустве комисиї за отверанє понуканьох.

(Опатрене 201 раз, нєшка 201)