Госцованє Дома култури у Земплинскей Теплици

РУСКИ КЕРЕСТУР/ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА – Члени секцийох Дома култури Руски Керестур того викенду участвовали на манифестациї „У Керестуре на пастринї граю” („V Keresture na pastirňi hraju”) у Земплинскей Теплици – Керестуре у Словацкей.

Члени Дома култури, односно найстаршей фолклорней, дзивоцкей шпивацкей ґрупи и Народного оркестру „Юлиян Рамач Чамо”, котрих пририхтали фахово руководителє Андрея Штефанко, Еуфемия Планкош и Кристиян Няради представели ше зоз двома хореоґрафиями, штирома шпиванками, а Народни оркестер одграл и одшпивал векши блок шпиванкох.

Директорка школи и старостка Йозефина Угальова пре одход до заслуженей пензиї задзековала на свойо положенє, та єй члени нашей делеґациї з тей нагоди подаровали дарунки, як подзекованє за длугорочне и наисце красне сотруднїцтво.

Младим аматером тото госцованє велька стимулация и спонукнуце на дальшу роботу.

Одход материялно орґанизовал Дом култури Руски Керестур.

