Гунцутства зоз дзецинства

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка Владимира Дудаша Гибайце ше бавиц.

Кнїжка за дзеци Владимира Дудаша Гибайце ше бавиц зложенa зоз двацец двох крадких приповедкох и двох драмских сличкох твори єдну цалосц за котру характеристична атмосфера нєшка уж давного валалского дзецинства.

Ирина Гарди Ковачевич, рецензентка кнїжки обачує же приповедки дихаю зоз живим щесцом пейцчленей фамелиї скромних материялних обставинох, алє богатей зоз медзисобну повязаносцу преполну зоз любову и цеплоту. Пленя зоз свою єдноставносцу и з якимшик архаизмом котри при читательови виволує сентименталносц. Тота сентименталносц одроснутого читателя виходзи зоз асоцияцийох на власне дзецинство, цо источашнє и краса тих текстох, а тиж и обаванє як будзе прилапена при новей ґенерациї.

Медзитим, автор Владимир Дудаш схопно нєнадрилююцо обдумує кажду окремну приповедку и закончує ю зоз цеплу препоруку, зоз луцидним ришеньом створеного проблему же би ше на цалком природни способ од нєприємней подїї створело цошка цо може буц хасновите у будучносци.

Понеже кажде одрастанє полне пошпоцованьох, добре кед ше воно одвива у кругу своїх найблїзших дзе слово и рука потримовки найлєпши лїк и найлєпши драгоказ. То вше єдноставни ситуациї зоз нєнадрилююцу, ефектну и спонтану поенту и можлївосцу розришованя конфликта з помоцу старших хтори слупи фамелиї и особи од авторитета, хтори тот свой авторитет каждодньово потвердзую зоз дошлїдносцу и любову.

Владимир Дудаш Иванов ше народзел у Руским Керестуре 16. януара 1950. року дзе закончел основну школу ,,Петро Кузмяк”. Школу школярох у привреди закончел у Кули и висшу школу, електро-технїчни напрям ‒ ВКВ аутоелектричар у Вербаше. Ище як школяр у основней школи почал писац писньочки, мали прози до Пионирскей заградки и Руского слова. Перша писньочка Мойо маче друкована му 1959. року и од теди нєпреривно дацо пише.

Од 2007. року пише до Заградки приповедки за дзеци, як и афоризми до Руского слова, Дикици, гуморески до Руского християнского календару. Жиє у Руским Керестуре и далєй є активни у писаню и як пензионер у лапаню рибох.

Кнїжку Гибайце ше бавиц Владимира Дудаша, по цени од 500 динари мож купиц у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, мож их наручиц сайту Руского слова, як и при заступнїкох по наших местох.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)