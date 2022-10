На младих швет остава

У Републики Сербиї од 1. октобра успишно почал, 28 по шоре, Попис жительства и маєтку, а на терен вишли коло 15 000 пописоваче, хтори за тидзень пописали 1 600 000 особи, сообщене у Републичним заводу за статистику. Перши попис на тих просторох поробени ище у чаше княза Милоша Обреновича 1834, а од 1961. року попис ше окончує на кажди 10 роки у складзе зоз препоруку Зєдинєних нацийох.

Гражданє у форми интервюа одвитую на 69 питаня, а формулар зоз шицкима питанями медиї уж обявели, так же ше шицки могли упознац цо ше их будзе питац. Попис тирва коло 30 минути, пописоваче ноша идентификацийни леґитимациї зоз фотоґрафию, меном и презвизком и длужни су ю указац гражданом.

З оглядом на тото же ше источашнє случую два кампанї, Попис жительства и маєтку и кампаня за нови зволаня националних совитох, перша, затераз таки упечаток, якош вецей у фокусу. У медийох присутни информациї о попису, гражданох ше поволує же би ше на ньго одволали прейґ рижних оглашкох, рекламох, флаєрох…

Кампаня за седме зволанє Националного совиту Руснацох у цеку, алє якошик досц сцигшана. Потераз преглашени три лїстини, а нависцую ше голєм ище два. У септембру РВК преглашела три лїстини, а перша була лїстина „Руснаци вєдно”, хтору поднєсол Йоаким Рац, пензионер з Руского Керестура и на хторей 19 члени. Дзень познєйше, 13. септембра РВК преглашела ище два лїстини, „Вєдно за войводину” – Олена Папуґа хтору спред меншинскей политичней странки „Вєдно за Войводину” поднєсла Олена Папуґа з Руского Керестура на хторей 7 члени. Треца лїстина „Русинска будућност”, придала ю ґрупа виберачох „За младе Русине”, а перши на лїстини Стеван Самочета зоз Коцура и на нєй 10 кандидати.

Кампаня за нове зволанє Националного совиту Руснацох векши замах вироятно будзе мац док ше Попис закончи зоз 31. октобром. Виберанки буду 13. новембра, а шицки хтори ше ище нє уписали до Окремного виберацкого списку тото муша покончиц по 28. октобер, бо хто ше по тот датум нє упише, нє годзен гласац на тих виберанкох.

Поволуєме шицких, а окреме младих хтори уж наполнєли 18 роки, же би ше уписали до Окремного виберацкого списку и 13. новембра вжали активну учасц у одлучованю, бо як гвари присловка – на младих швет остава.

