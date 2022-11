На соботу будзе Рочни концерт РКЦ

НОВИ САД – На соботу, 26. новембра, у СКЦ „Павел Йозеф Шафарик” (Вука Караджича 2/а) у Новим Садзе Руски културни центер (РКЦ), Нови Сад отрима Рочни концерт.

Концерт почнє на 19 годзин и представя ше шицки секциї РКЦ.

(Опатрене 41 раз, нєшка 41)