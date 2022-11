Нєшка почина „Костельникова єшень” зоз стретнуцом писательох и школярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация, 29. „Костельникова єшень” почнє нєшка 18. новембра зоз промоцию нових кнїжкох НВУ „Руске слово” и стретнуцом зоз писателями у Школи „Петро Кузмяк” на 11:30 и 13:10 годзин.

После того, на 17 годзин у голу Дома култури будзе отворена вистава Силвестера Макая, а на 18 годзин на истим месце будзе промоция нових кнїжкох и музично-литературни вечар.

У Кули, на соботу 19. новембра у Основней школи „Петефи бриґада” на 15 годзин будзе отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк”.

На нєдзелю, 20. новембра манифестация ше селї до Дюрдьова, до КУД „Тарас Шевченко”, дзе будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Штварток, 24. новембра у Коцуре, у Основней школи „Братство-єдинство” на 12 годзин тиж будзе промоция и стретнуце школярох зоз писателями, а того истого дня на 19 годзин у Руским доме будзе ище єдна помоция и стретнуце.

З оглядом же ше „Дньовка” уж одредзени период отримує у рамикох „Костельниковей єшенї”, у Руским Керестуре, пияток 25. новембра у Доме култири на 19 годзин будзе промоция нових кнїжкох з едициї МАКoff, а ютредзень, всоботу 26. на 20 г у Младежским доме будзе отримана „Дньовка”.

