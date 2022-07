Нєшка почина Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – 18. колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова” почина нєшка у просторийох Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Подобова колония, котра будзе тирвац два днї, почнє нєшка на 9 годзина, а наютре будзе отримана и 21. дзецинска колония.

У роботи колониї вежню учасц подобово уметнїки и школяре подобово творителє.

У Подобовей ґалериї буду виложени роботи зоз 17. колониї, хтора була отримана прешлого року.

Орґанизатор Подобовей колониї Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад

Финансийна потримовка отримованю колониї: Општина Жабель, Национални совит рускей националней меншини Сербиї и почитователє подобовей творчосци зоз Ґосподїнцох.

Подобова колония „Стренуце у Боднарова“ ше находзи у Календаре значних манифестацийох Националного совиту Руснацох и Туристичного понукнуца Општини Жабель.

