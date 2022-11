Приповедки и есеї Михала Рамача

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла нова кнїжка Михала Рамача У нас на салашу бул ґенерал, приповедки и есеї.

Рецензент кнїжки, проф др Дюра Гарди, пише же кнїжку творя два, по обсягу ровномирни часци. Першу часц творя єденац приповедки, а друга пошвецена есейом хторих єст три. У тематским смислу, медзитим, шицки наслови припадаю єдней цалосци хтора заокружує авторов концепт написаней кнїжки. Тиж, гевто цо обєдинює Рамачову метафизику нарациї, то його препознатлїви стил. У началє, у гевтим найлєпшим смислу похвали, Рамачов автентични вираз превжати з його поезиї вишпиваней по руски хтори ше з нєзвичайним творчим поступком приповедача розошал до його прози, подобно води живота по плодней жеми. Рамачово приповеданє у кнїжки пред нами подобне гевтому у його стихох, язично богате, чисте и мелодичне, кратке, жридлово архаичне, конєчно луцидне и благе, кед ше муша приказац найвекши людски зла и грихи од поставаня швета, наспрам универзалних мотивох добра хтори кажди читач у Рамачовей прози за себе препозна.

Михал Рамач при нас познати як поета, новинар, прекладатель з вецей язикох, приповедач и есеїста, телевизийни сценариста. Обявел седем кнїжки поезиї, пейц кнїжки есейох по сербски, єдну кнїжку приповедкох по сербски, як и єдну кнїжку писньох по сербски. На руски язик преложел кнїжку Псалми, а вєдно зоз братом Янком преложел Святе писмо на руски язик. Окрем того, преложел и коло 20 кнїжки на руски язик, составев антолоґию поезиї войводянских Руснацох Ми ту нє госци, пририхтал велї кнїжки за друкованє, бул одвичательни редактор новинох Наша борба, Войводина, Данас, бул дописователь Украинформ, и Радия Шлєбодна Европа, а свою новинарску и писательску кариєру почал у Руским слове, далєких седемдзешатих рокох прешлого вику.

Кнїжку по цени од 500 динари мож купиц у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, мож и наручиц прейґ сайту Руского слова, як и при заступнїкох по наших местох.

