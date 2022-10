Промоция кнїжки Дюру Папуґу у Кули

КУЛА – У малей сали Културного центра Кула, 11. октобра орґанизована промоция кнїжки Дюру Папуґу „Живот то писня” котру сам автор, як виявел за Рутенпрес, писал по руски, алє за тоту нагоду их преложел на сербски язик. На тей промоциї достал и припознанє „Полна фитьовка.

У тей програми участвовали Страхиня Джуверович, Милан Мрдаль Мрдя, Живоїн Кулянчич, Секуле Шарич, Дюра Папуґа и велї други. Госц програми бул Александер Шуша. После читаня стихох и дискусиї о кнїжки за поетох орґанизованє и друженє.

Промоцию кнїжки орґанизовали Задужбина Бори Латиновича, Руска матка и Културни центер, а потримала ю и Општина Кула.

(Опатрене 49 раз, нєшка 49)