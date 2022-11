Роман за младих и гевтих цо ше так чувствую

НОВИ САД – Роман як жанр вошол до рускей литератури, з вецей або менєй успиху, евидентни рижни пробованя, та и таки яки можеме видзиц у першей кнїжки авторки Любици Кнежевич, чий перши роман вишол зоз друку початком новембра. Єй прозне пробованє ма провокативни наслов Монах и я.

Рецензентка рукопису, Александра Бучко, о рукопису гутори же за роман Любици Кнежевич мож шлєбодно повесц же припада новому жанру, такволаней чиклит литератури. То жанр хтори характеризує особни приповедацки тон, як кед приповедаце зоз найлєпшу пайташку. Велї подїї у роману авторка и приповеда праве пайташком. Гумор ту ма важну улогу. Авторка свойо юнакинї и юнакох змесцує до рижних найреалистичнєйших спокусох з хторима ше читаче можу идентификовац, а конєчни резултат вше интересантни, детальни и забавни за читанє. Роман Любици Кнежевич написани так же би вас од першого боку корцело ‒ цо ше случело далєй? И лєгко ше чита. Можеце шедзиц у парку, кафичу, на плажи, або присц дому зоз роботи и нє уключиц социялни мрежи або телевизор, алє вжац тоту кнїжку и пречитац даскельо боки же бисце ше розтерховали, одпочинули и змирели свойо думки. Дакеди и нашмеяли. Нє шицки читаю Достоєвского и Кафку, та анї руских класикох. Велї од кнїжки очекую лєгку забаву. Тот роман им праве тото и дава – интересантну приповедку, фасцинантну студию характерох, борбу зоз стереотипами…

Любица Кнежевич нове мено у рускей литератури. Народзена є 1981. року у Вербаше, основну школу закончела у Руским Керестуре, а стредню польопривредну у Червинки. Мац є двоїх дзецох. Почала писац у своїм двацетим року и од теди обявює у виданьох по руски, мултимедиялним часопису МАК и Литературним слове. Пише поезию и прозу. Жиє и роби у Руским Керестуре.

Кнїжку по цени од 500 динари мож купиц у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, мож их наручиц прейґ сайту Руского слова, як и при заступнїкох по наших местох.

