Розписани конкурс за додзельованє националних припознаньох

БЕОҐРАД – Министерство култури Сербиї обявело Явну поволанку за доручованє обгрунтуюцого предкладаня за додзельованє Припознаня за вельке доприношенє националней култури и култури националних меншинох, односно за додзельованє националней пензиї. Явна поволанка отворена по 9. децембер.

Под час явней поволанки, репрезентативни здруженя у култури, як и национални совити националних меншинох у свойству овласцених предкладачох, доставяю Министерству обгрунтовани предкладаня уметнїкох, односно фаховцох у култури, котри виполнюю условия за додзельованє припознаня.

Припознанє ше состої од доживотного мешачного пенєжного приманя за уметнїка лєбо фаховца у култури, и мож го здобуц у обласцох литератури, прекладательстве, музичней творчосци, музичней интерпретациї, подобовей уметносци, применєней и визуалней уметносци, дизайну и уметнїцкей фотоґрафиї, филмскей уметносци и авдио визуалней творчосци. Припознанє ше додзелює и за обласци: театрална уметносц, опера, музично-сценска творчосц и интерпретация, уметнїцки танци, диґитална творчосц, и мултимедия, архитектура, прекладанє фахових и наукових текстох, виводзенє музичних, бешедних, артистичних и сценских културних програмох, виглєдованє, защити, хаснованє, зазберованє и представянє рухомого и нєрухомого културного нашлїдства, филмскей и телевизийней дїялносци, наукововиглєдовацкей и едукативней дїялносци, видавательство, продукция културних програмох и дїлох.

Право на припознанє може витвориц уметнїк лєбо фаховец у култури, державян Сербиї котри допринєсол розвою културних вредносцох у Сербиї, односно єй медзинародней афирмациї, односно добитнїк є найзначнєйших наградох и припознаньох и витворел право на пензию.

Виполнєтосц условийох утвердзує Комисия котра розпатра обгрунтовани предкладаня и у термину од 60 днї од дня вицека Явней поволанки предклада лїстину кандидатох наводзи ше у поволанки.

Вецей о Явней поволанки мож опатриц на линку.

