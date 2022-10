Стретнуце зоз фуяру у будинку Старей рускей хижи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У будинку Старей рускей хижи першого дня октобра отримало ше предлуженє проєкту „Гармония розличносци” котри започати прешлого року у Падини як заєднїцки проєкт Словацкого и Руского НС, гварела за Рутенпрес секретар НС Руснацох Таня Арва Планчак.

На стретнуцу було присутни заинтересовани любителє музики, а медзи нїма була и член НС Словацох Мария Поптешин, та предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач и, як уж спомнуте Таня Арва Планчак.

О фуяри приповедал и присутним го у прекрасним просторе стaрей рускей хижи приблїжел Сашо Палєнкаш котри ше уж длугши час интересує за тот нєзвичайни и интересантни инструмент.

Циль того проєкту же би ше и словацка, алє и руска заєднїца упознали зоз тим традицийним инструментом, першенствено музични руководителє котри би пренєсли знанє другим.

