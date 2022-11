Ветеранє РКЦ госцовали у Tузли

ТУЗЛА – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, всоботу, 19. новембра, участвовала на Рочним концерту Городского фолклорного ансамбла Тузла.

Рочни концерт почал зоз малим дефилеом шицких учашнїкох, а вец наймладши домашнї фолклораше члени Городского дзецинско-младежского фолклорного ансамбла Тузла (G.D.O.F.A.) виведли танци зоз Босни и Герцеґовини и Сиверней Македониї. Наступели штири ґрупи домашнього ансамбла кед госцох на концерту привитал предсидатель Городского фолклорного ансамбла Енвер Яшаревич и гварел же ше тот 13. Рочни концерт розликує од скорейших по тим же тераз поволали як госцох и други фолклорни дружтва. Окрем РКЦ Нови Сад и домашнїх, наступели и КУД „Змай од Босне” зоз Ґрадачцу, АКУД „Соня Маринкович” зоз Нового Саду, УКУД „Звонко Церич” Тузла, АНИП – Ансамбл народних шпиванкох и танцох Зворник, алє и Танєчни студио Фламенко и Танєчни студио Ла Луна.

Ветеранє РКЦ наступели зоз танцом „Руски танци панонского ареалу” хореоґраф Миломир Шайтош, а публика од перших тактох музики зоз аплаузом и обачлївим одушевийом попровадзела наступ.

Домашнї, госцох сердечно привитали у Босанским културним центру Тузланского кантона. Орґанизовани бул и туристични обиход вароша, нажаль новосадяном упечатки погубел лєм упарти диждж хтори провадзел фолклорашох зоз РКЦ и АКУД „Соня Маринкович” през цалу драгу од Нового Саду до Тузли.

Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду того року зазначела дзешец госцованя. Участвовали на стретнуцох ветеранох у Житишту, Бачкей Паланки, Опленцу, Зворнику, Модричи. Одволали ше на поволанку и як госци наступели на Рочним концерту у Тузли. Участвовали на наших руских манифестацийох у Петровцох, Руским Керестуре и Коцуре. На концу рочней сезони Фолклорна ґрупа ветеранох ше пририхтує и за Рочни концерт РКЦ, на хторим вєдно зоз другима секциями Центру, пририхтаю програму за свою вирну новосадску публику.

Рочни концерт РКЦ будзе на соботу у СКЦ „Павел Йозеф Шафарик” на 19 годзин.

