З дакус сцелосци и упартосци, шицко мож

Парадича єднорочна рошлїна хтору заградкаре пестую у пластенїкох, склєняних заградох лєбо на полю. Под час лєтнїх мешацох єдна є з найактуалнєйших и найглєданших файтох желєняви. Велї ше упущую до продукованя тей заградкарскей култури, а млада малженска пара з Коцура, Єлена и Адриян Макаї єдни з тих котри ше з успихом опробовали у тей продукциї.

Продукованє заградкарских културох у пластенїкох значи продукованє у защицених и контролованих условийох, то интензивна продукция хтора у першим шоре дава високи урожай. Таки способ продукциї ма вецейнїсти предносци, насампредз лєпшу продуктивносц роботи, векши заробок, вихаснованшу прикарму, шпорованє води, и, уж спомнути, векши урожай. Медзитим, потребни значни початни укладаня, як и на початку каждей другей продукциї, а окрем того потребне и знанє о самей продукциї. Продукованє парадичох на таки способ ґарантовано дава добри резултати, алє тиж важне и випочитовац кажди крочай у продукциї же би ше на концу дошло по квалитетни продукт, за котри мож вимагац и добру цену.

Єлена и Адриян Макайово з Коцура ше нє так давно почали занїмац з тим конаром польопривреди, и, по їх словох, гоч су релативно нови у тей роботи, упечатки им позитивни.

ФАМЕЛИЙНА РОБОТА

– То перши рок нашого занїманя з тим конаром польопривреди. Закупели зме пластенїк од коцурского Каритасу и перше зме почали ховац желєну шалату. Крашнє нам ишла робота, шицко цо зме випродуковали, шицко зме и попредали. Кед зме пластенїк випражнєли и очисцели од шалати, Адриян надумал посадзиц парадичи и опробовац ше и у тим, и так рушела наша робота – гвари наша млада собешеднїца Єлена.

Шицко цо потребне зробиц у пластенїку и коло нього углавним робя вєдно, алє, понеже Адриян заняти и нє ма тельо часу, Єлена ту же би покончела цо вецей може.

– Єден пластенїк нє велька поверхносц, алє анї нє мала, у пластенїку розцагнута система за наводньованє капка по капку, а парадичи нам шицки на фолийох, маме осем шори, и єст ту роботи. У шицким найвецей анґажовани ми двойо, алє вше єст помоци и з боку. Адриянови помагал и єден його пайташ, а вше ту ускочи и швекор, кум, кеди хто може. Тераз кед парадичи дозреваю, найвекшу часц робим з дзецми, та през бависко и пообераме и пошориме шицко цо потребне. На даяки способ мож повесц же то цалком фамелийна робота – гвари нашмеяно.

ПРОБЛЕМИ У ПЛАСТЕНЇКУ НЄ БУЛО

Гоч то перши рок и Макайово нє маю тельо искуства з цалу тоту продукцию, як визначела Єлена, нє мали нїяки векши проблеми анї зоз желєну шалату, а анї з парадичами.

– На продукцию шицкого хвиля нє вплївовала, прето же рошлїни у пластенїку. Єст слунка, а то добре за парадичи, бо вец добре дозреваю. Адриян наисце одвичательни и водзи рахунку о прикармох и шицких третираньох котри потребни, и нє було проблеми анї з чкодлївцами, анї з инсектами. Тиж, добре ше рошлїну залїва, та вец и добре рошнє. Як и шицко, кед пестуєш так як треба, та достанєш и добри продукт – визначела.

Адриян задлужени за прикарму, пирсканє и залїванє, а Єлена, як гвари з ошмихом, ту з дзецми же би ше парадичи пооберало и попредало.

– Треба подзелїц обовязки – франтує наша собешеднїца, и додава – рано углавним з дзецми пойдзем до пластенїку наоберац парадичи за предай, и добре преходза, ходза людзе до нас кажди дзень. Муштериї задовольни, гваря же парадичи смачни и же им ше пача. Од самого початку предаваня приходза купци и вше шицко цо наобераме то и попредаме, останє праве тельо за нас же бизме покоштовали.

ЦО НАОБЕРАЮ, ТО И ПОПРЕДАЮ

Парадичи предаваю дома, обисце им на добрей локациї, блїзко при центру валала, а и пияц им прейґ драги. Же дахто од валалчанох можебуц и нє зна же у Макая єст смачни парадичи, ту и таблїчка на котрей виписане же их маю на предай.

– Нє маме потреби ношиц парадичи до предавальнї, анї ходзиц по пияцох, количество котре наобераме розпредаме дома. Нє таке то вельке количесто, за три днї наобераме 50-60 килоґрами и то шицко прейдзе, а и зоз цену зме тиж задовольни – гвари Єлена. Почали зме предавац по 130 динари, нє сцели зме анї класц вельку цену, прето же и перши рок предаваме, а и у предавальньох шицко досц драге, та зме одлучела же волї буц приступачнєйша цена же бизме шицко попредали, алє и же би и людзе и ми були задовольни.

Єден час цена парадичох була 120 динари, а тераз ше предава по 100 динари за килоґрам. Людзе задовольни, гваря Макайово, а и їм одвитує, бо цена нє пада, та добре.

– У дутянох цена парадичох и далєй коло 160-170 динари, алє я вше идзем од того же то валал, же ше шицки познаме и же зме шицки на даяки способ сушедово, та волїм цену дакус и спущиц. Найважнєйше нам же можеме покриц шицки трошки и укладаня котри вимага продукция парадичох, а ещи останє и дзецом за сладоляд – гвари з ошмихом наша собешеднїца.

ЗАДОВОЛЬНИ З РЕЗУЛТАТАМИ

Гоч су кратки час у тей роботи, млади Макайово задовольни и гваря же уж знаю же ше предлужа з тим занїмац. Планую нарок попри шалати и парадичох посадзиц и огурки. Людзе приду купиц парадичи, та глєдаю и огурки, и оталь Єлени и Адриянови и идея, понеже, як гваря, вше треба ослуховац муштериї.

– Нє плановали зме ше з тим занїмац. Сушед котри роками садзи парадичи, понукнул Адриянови пресаду, його зацикавело, прилапел и так рушела наша робота и продукованє тей желєняви. Помали и я вше вецей учела о тей продукциї и припомагала кельо можем.

Затераз, гваря Макайово, шицко добре чече, задовольни су, плани за тоту продукцию уж маю и за убудуце. Оставаю у тим, вироятно же з часом тоту продукцию и звекшаю, алє, як гваря, ґу шицкому приступаю помали.

– И я нє думала же сом годна и же ми ше уда зоз троїма дзецми ходзиц робиц до пластенїку, оберац и шицко цо потребне, алє знаходзим ше и поспишує ми ше шицко покончиц. Совит мой же треба робиц и треба ше трудзиц, прето же кажди динар коло порядних приманьох вше значи, окреме у нєшкайшим чаше. Ту зме, помагаме єдни другим, и шицко цо ше роби, треба же би ше вєдно робело, вец буду и добри резултати и добре законченє – гвари Єлена, и додава:

– Нашо дзеци – Серґей, Валентина и беба Лидия нам найвекша помоц и дзека за шицко. Важне лєм робиц вєдно и вше помагац єдни другим, а з трудом, любову, сцелосцу и упартосцу шицко мож.

(Опатрене 116 раз, нєшка 116)