Закончена Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Основней школи ,,Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох прешлого викенду, 30. и 31. юлия, отримана осемнаста по шоре колония подобових уметнїкох ,,Стретнуце у Боднарова”.

На колониї подобових уметнїкох учасц вжали трицец тройо подобово уметнїки, аматере, академски маляре, подобово творителє и академски скулпторе.

Того року у рамикох Подобовей колониї означени седем рочнїци подобових творительох — сто роки од народзеня академскей уметнїци и педаґоґа Гелени Сивч, дзеведзешат роки од народзеня подобовей уметнїци и керамичара Аранки Мояк,, седемдзешат роки од народзеня подобового уметнїка и ґрафичара Золтана Феєша,, седемдзешат роки од народзеня академского уметнїка Стеви Павкова, седемдзешат роки од народзеня подобовей уметнїци Мариї Канюх Йозанов, шейдзешат роки од народзеня подобового уметнїка и маляра Владимира Дорогхазия и шейдзешат роки од народзеня подобового творителя Владимира Молнара,.

Внєдзелю, 31. юлия, отримана 21. дзецинска колония на хторей учасц вжали тринацецеро школяре подобово творителє. Вони робели зоз професорку Снежану Мандич хтора направела приповедку о роботох єй оца, тиж так познатого академского уметнїка, Димитрия Коларевича. Дзеци мали задаток же би и вони намальовали свою приповедку спатраюци ше на мотиви хтори хасновал Коларевич.

Всоботу у вечарших годзинох у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци отворена и самостойна вистава академского уметнїка Ненада Иґнятова. Под час отримованя Подобовей колониї, у Подобовей ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци виложени роботи зоз седемнастей колониї, хтора була отримана прешлого року. Роботи зоз тогорочней Колониї традицийно буду виложени на Вилїю шлїдуюцого року, тиж так у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци.

Орґанизатор Подобовей колониї Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад.

Подобова колония „Стренуце у Боднарова” ше находзи у Календаре значних манифестацийох Националного совиту Руснацох и Туристичного понукнуца Општини Жабель. Отримованє тогорочней Колониї финансийно потримали Општина Жабель, Национални совит рускей националней меншини Сербиї и почитователє подобовей творчосци зоз Ґосподїнцох.

