Активносци у валалскей Библиотеки, на пияток безплатни упис

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Народней библиотеки у Руским Керестуре, котра оддзелєнє Библиотеки у Кули, од початку авґуста по конєц того тижня отримує ше активносц Отворени дзвери за дзеци од двох до дванац рокох. З нагоди Фестивалу Червена ружа, на пияток за шицких безплатни упис.

Циль тей новей активносци, хтора ше реализує у шицких оддзелєньох Народней библиотеки, по словох библиотекарки Мариї Дорошки, же би ше дзеци прицагло до библиотеки, а при старших розвивац и пестовац културу читаня, праве у амбиєнту библиотеки.

У активносци у керестурским оддзелєню участвовали коло 15 дзеци рижних возростох, младших приводзели, а векши дзеци у библиотеки пребували по возросних ґрупох у чаше од 10 по 13,30 годзин.

Учашнїки попри упознаваня кнїжкох, поготов енциклопедийох и змиста кнїжки за лєгчейше читанє, мали и рижни креативни и забавни роботи и вонка и нука у библиотеки, як цо ориґами, рисованє, правенє балонох хтори подаровали до дзецинскей заградки, нащивели музей и подобне.

З нагоди Фестивалу култури Червена ружа, наютре, у чаше од 8 по 13 годзин, як наявела Дорошкова, будзе безплатни упис за нових членох. То значи и за учашнїкох Отворених дзверох, алє ше годни уписац и други заинтересовани дзеци, як и старши любителє кнїжки и читаня.

