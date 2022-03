Вибор народних посланїкох – 19 лїстини

Общи виберанки и гласанє за вибор посланїкох Народней скуштини Сербиї, предсидателя Републики Сербиї, як и вибор одборнїкох у 12 општинох и двох городох буду отримани на нєдзелю, 3. априла. У наиходзацим мандату за посланїцки места гласа ше за єдну з 19 странкох, коалицийох и здруженьох гражданох

Спрам рядошлїду приявйованя и ришеньох Републичней виберанковей комисиї, гласацки лїсток випатра так:

Александар Вучич – Вєдно можеме шицко. То коалицийна лїстина на хторей члени насампредз Сербскей напредней странки, Социялдемократскей партиї Сербиї, Руху социялистох, Партиї здружених пензионерох, Руху моц Сербиї, Сербскей народней партиї, Сербского руху обнови, Народней парастскей странки и Зєдинєней парастскей странки. Закладаю ше за мир, стабилносц и просперитет Републики Сербиї. Ивица Дачич – премиєр Сербиї – тиж коалция вецей партийох. Твори ю Социялистична партия Сербиї, Єдинствена Сербия и Желєни Сербиї. Коалиция потримує кандидатуру Александра Вучича за предсидателя Републики, а приоритетни закладаня коалициї то процивенє НАТО алиянси, за сотруднїцтво зоз Русию и Китайом, державну стабилносц, традицию и тирванє. Главни и єдини слоґан им: Ивица Дачич – премиєр Сербиї. Союз войводянских Мадярох –Иштван Пастор єдинствена лїстина на хторей члени лєм тей политичней партиї. Закладаю ше за лєпше положенє националних меншинох, як и економске повязованє зоз сушедну Републику Мадярску. Потримую кандидатуру за предсидателя Александра Вучича. Идеолоґийно припада партийом хтори ше закладаю за меншински права, а позицийно припада правому центру. Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка єдинствена лїстина хтору творя члени Сербскей радикалней странки. Закладаю ше за припознаванє самопреглашеней Донєцкей и Луґаньскей Републики. Проциви ше воєней нєутралносци и финансованя „антисербских” нєвладових орґанизацийох. По идеолоґиї є националистична партия, а припада партийом хтори на право ориєнтовани. Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї. То коалиция хтору твори Странка шлєбоди и правди, Народна Странка, Рух шлєбодних Гражданох, Рух за преобраценє, Демократска заєднїца войводянских Мадярох, Гражданска платформа, Народни рух Сербох зоз Косова и Метохиї „Отечество”, Здруженє синдикатох Сербиї, Странка македонских Сербох, Влашска странка и Рух шлєбодна Сербия. Закладаю ше за формованє технократских тимох и целох у борби процив корупциї, тиж так и за лустрацию, транспарентносц и социялну правду. Главна идеолоґия им антикорупция. Др Милош Йованович – НАДА за Сербию – Сербска коалиция НАДА, коалиция хтору твори Национална демократска алтернатива, Демократска странка Сербиї – За Кральовину Сербию – Воїслав Михайлович и Вєдно за Сербию. Закладаю ше за охрану сербских интересох на Косове и Метохиї, Републики Сербскей и вшадзи дзе жию Сербиї, обнову демократского дружтва, очуванє традициї и фамелиї. Главна идеолоґия им национални конзервативизем, а по позициї припадаю партийом хтори право ориєнтовани. Главни слоґан им: Най жиєме нормално. Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници єдинствена лїстина кандидатох хтори члени тей странки. То звонкапарламентарна странка хтора право ориєнтована зоз ултранационалистичну идеолоґию. Закладаю ше за ище блїзше сотруднїцтво зоз Русию, процив су евро интеґрациї и НАТО-а. Главни слоґан им – Свойо на своїм. Муфтиїн аманет – Странка правди и помиреня – Усаме Зукорлич. Єдинствена лїстина кандидатох тей партиї хтори самостойно виходза на виберанки. То парламентарна странка у Сербиї, а дакеди ше волала Бошняцка демократска заєднїца Санджаку. То меншинска странка и заклада ше за защиту правох бошняцкей меншини. Главни слоґан им – Муфтиїн аманет. Мушиме – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович желєна политична коалиция хтора оформена концом прешлого року. Твори ю Инциятива Нє давме Беоґрад, Вєдно за Сербию, Еколоґийне повстанє, Вибор за нашу општину, Солидарносц и Форум Ромох Сербиї. То лїво ориєнтована коалиция хтора ше заклада за желєну политику (еколоґийну). Процив су „брудней” технолоґиї, а за желєну трансформацию Сербиї. Потримую евро интеґрацию. Суверенисти – Саша Радулович – Милан Стаматович – др Йованa Стойкович коалиция хтору творя странки Досц було, Здрава Сербия, Жиєм за Сербию. Закладаю ше за векше сотруднїцтво зоз Русию, а процив су НАТО у инвазиї Русиї на Україну. Тиж так су за суверенистичну политику и „блокчейн технолоґию”, а процив обовязного вакцинованя. Потримую и врацанє служеня воєного року. По идеолоґиї позиционовани су на правим боку. Главни слоґан им: Бранкица Стаменкович – жена з народу, глас народа. Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – Рух обнови Кральовини Сербиї – Милош Парандилович – Патриотски рух за обнову Кральовини Сербиї. То коалииция хтору твори Сербски рух Двери, Рух за обнову Кральовини Сербиї хтори творя Патриотски блок. Процив су леґализациї истополних гражданских заєднїцох, а потримую монархизем и антиґлобализем. Дїлованє им засноване на идеолоґиї сербского национализма, а по позициї припадаю партийом на правим боку. Главни слоґан им – Зоз шерцом за Сербию. Вєдно за Войводину – Войводянє (Демократски союз Горватох – Вєдно за Войводину), коалиция на чолє зоз Демократским союзом Горватох Войводини и Вєдно за Войводину, хтора блїзка Лиґи социялдемократох Войводини. Закладаю ше за врацанє Войводини до Народней скупштини, потримую проґресивну политику и фискалну децентрализацию, уход Сербиї до Европскей униї и НАТО. Идеолоґия и позиция коалициї заснована на меншинских правох. СДА Санджаку – др Сулейман Уґлянин, єдинствена лїстина кандидатох членох тей партиї. Закладаю ше за уход Сербиї до Европскей униї, алє процив су же би Сербия уводзела санкциї Русиї. Идеолоґийно припадаю партийом хтори ше закладаю за меншински права, а по позициї припадаю партийом на правим боку. Борис Тадич – Гайде людзе, то коалиция хтору твори Социялдемократска странка, Нова странка, 1 од 5 милиони, Толеранция Сербиї, Зєдинєни рух желєних Сербиї, Бошняцка гражданска странка и Странка Чарногорцох. По идеолоґиї припадаю партийом социялного либерализма, а позицийно припадаю лївим партийом, а главни слоґан им: Борис Тадич – Гайде людзе. Алтернатива за пременки – Албанска демократска алтернатива идеолоґийно припада меншинским партийом хтора ма националну идеолоґию. Перши на лїстини тей странки Щиприм Арифи. Закладаю ше за злєпшанє положеня националних меншинох. Коалиция Албанцох Прешевскей долїни – твори ю Партия за демократске дїлованє, Демократска уния Албанцох, Рух демократского процеса и Ґрупа гражданох Рахми Зуфин национални меншини Албанцох у Сербиї. По идеолоґиї припадаю партийом хтори ше закладаю за меншински прва, а по позициї су на правим боку. Одняти беби – Ана Пеїч – лїстина Ґрупи гражданох хтора опредзелєна, идеолоґийно и интересно, за охрану потупених людских правох. Закладаю ше за утвердзованє нєправилносцох и потупйованя моралних и других кодексох по питаню трафикинґу. Тиж так и за отверанє шицких спорних и скритих податкох о тим процивзаконским дїлованю. Перша на лїстини Ана Пеїч. Ромска партия – Срдян Шайн єдинствена лїстина членох тей партиї. Вона у предходних мандатох Народней скупштини Сербиї була парламентарна странка. Заклада ше за моцнєнє марґиналних ґрупох як цо Роми, як и зазберованє Ромох у политичним живоце. Жадаю витвориц партнерски одношеня зоз шицкима. Идеолоґийно є опредзелєна за меншински права. Росийски меншински союз – Милена Павлович, Павле Бихали Ґаврин – коалиция хтору твори: Сербско–росийски рух, Сербско– росийска партия Вовки и Рух Грекох Сербиї Србиза. Идеолоґийно припадаю виражено правоорєнтованим и националистичним политичним рухом.

