Вчера на Мемориялу „Сон шмишного чловекаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Монодрама Сон шмишного чловека, у виводзеню Мирослава Малацкового, а котру по тексту Ф. М. Достоєвского режирал Владимир Надь Ачим, виведзена вчера у Велькей сали Дома култури, у рамикох 53. Драмского мемориялу Петро Ризнич Дядя.

Малацкови ше, по други раз пред керестурску публику, зоз своїм препознатлївим и автентичним ґлумецким виразом, удало приблїжиц вичну чловекову дилему о смислу живота и борби медзи добром и злом.

Главни актер, з початку горди и оцудзени, роздумує о самозабойству, же би после шмерци хтора ше случує у його сну, прилапел боль и трапезу як синоними смисла живота и любови, одруцує кажду задумку на самозабойство и одлучує прилапиц задаток – олєгчац церпеня другим людзом.

За преклад тексту, режию, адаптацию, вибор музики и сценоґрафию задлужени бул Владимир Надь Ачим, музични сотруднїк Владимир Бесерминї, шветло – Желько Пашо, проєкциї пририхтал Павле Венчельовски, подобови обробок проєкцийох поробел Ярослав Планчак, а проєкт пририхтани у рамикох Драмского студия АРТ Дома култури Руски Керестур.

После вчерайшей представи, нєшка на 20 годзин публика годна одпатриц и представу Вина, Небойши Ромчевича у режиї Владимира Надя Ачима, а у виводзеню Адриани Надь и Якима Виная, док представа Скорей як когут закукурика, робена по тексту Ивана Буковчана, а у режиї Славка Виная, будзе виведзена наютре, тиж на 20 годзин. Уход за обидва представи шєбодни.

