Епидемиолоґийна ситуация и далєй позарядова

НОВИ САД – Инситут за явне здравє Войводини у сообщеню и далєй оценює епидемиолоґийну ситуацию у Войводини як позарядову, зоз стабилизацию тренда охорйованя на високих уровньох.

На вчерайши дзень на териториї векшини општинох и городох ситуация ше и надалєй оценює як позарядова, окрем у општинох Шид, Оджак, Срборан и Ириґ, дзе є оценєта як нєвигодна.

През викенд у Войводини реґистровани 243 нови случаї, а найвецей новореґистровани у Новим Садзе – 51.

У тей хвильки число активних случайох у АП Войводини виноши 7.980 случаї. Очекує ше поступнє зменшанє того числа.

Найвецей активни случаї єст у Новим Садзе – 2.074, а у других општинох єст менєй як 1.000.

Институт апелує на шицких же би предлужели запровадзовац нєобходни предписани мири контроли преношеня хороти Ковид-19 пре зменшованє пошлїдкох велького числа охорених и оможлївели функционованє здравственей системи.

Тиж так, Институт у своїм сообщеню поволал гражданох же би ше вакциновали.

