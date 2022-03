За превоз школярох у вербаскей општини обезпечени 1,7 милиони динари

ВЕРБАС – Подредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Жолт Сакалаш уручел контракти у вредносци од 151 милион динари представнїком шицких 45 локалних самоуправох у АП Войводини, пренєсол општински сайт.

Додзелєни средства наменєни за реґресованє превозу 19.649 школярох стреднїх школох котри каждодньово путую у медзигородским транспорту од места биваня по школу и назад.

Єден з контрактох спред општини Вербас подписала и заменїца предсидателя општини Тияна Алексич. Спрам того контракту, вербаскей локалней самоуправи за тоту намену припадло 1.755.971 динар.

