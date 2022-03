РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни каритас св. Миколая и того року пририхтує Вельконоцни вашар хтори ше отрима на нєдзелю 3. априла, у велькей виронаучней сали у чаше од 8-13 годзин.

Хто заинтересовани предавац вельконоцни прикраски, писанки, колачи и инше, може ше приявиц каритасовей волонтерки Ясмини Надьовей (066 936 9 771).

Вельконоцни вашар и гуманитарни, бо на нїм и предаваче и нащивителє можу даровац и добродзечни прилог за людзох у потреби.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)