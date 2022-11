Корейски язик лирични, Корейци барз приємни

Александра Русковски зоз Руского Керестура штварти рок на Академиї уметносци у Новим Садзе и попри самей уметносци Александра люби и язики. Єден од тих язикох то корейски за хтори вона уж длугши час заинтересована. Прецо праве тот язик вибрала и цо го видвоює од других, гварела нам Александра.

Цо це прицагло же биш вибрала праве корейски язик и як и кельо длуго го учиш?

– У стреднєй школи сом ше заинтересовала за японски язик, бо сом патрела аниме, тераз го уж нє патрим, алє теди ми ше попачел тот язик и сцела сом баржей розумиц же цо бешедую у аниме-ох. Моя драга ґу корейскому язику пришла так насподзивано и нє думала сом же то будзе єдного дня моя велька страсц. То тиж рушело од корейских драмох и филмох, потим сом чула корейску музику, а тиж так виглєдовала сом и о їх богатей култури. Думам же ми лєгчейше було дойсц до контакту зоз корейску културу, прето же єст вельо жридла и на интернету, а тиж и у Сербиї. Подзековна сом же єст шедзиско Кинґ Сейонґ Институт у Новим Садзе дзе можем ходзиц на курси корейского язика, а тиж корейска амбасада зоз Беоґраду орґанизує рижни случованя же би представели и розширели свою културу за тих цо заинтересовани. Корейски язик учим коло два роки, алє перши рок сом учела сама, виглєдовала сом сама же на яки способ най учим тот язик, а потим сом ше други рок уписала на курс.

Як ци ше пачи тот курс, лєгчейше на курсу учиц язик, чи ци було лєгчейше кед ши го учела сама?

– И єдно и друге ма свойо подли и добри боки. Кед сама учим, можем виберац по хторим шоре будзем учиц и цо ме у ствари интересує, хтори сцем слова перше научиц итд, а на курсу якошик шицко виплановане напредок. Идземе по змисту хтори виплановани досц лоґично. На тим курсу робиме и ґраматику и бешедуєме, тиж так маме писану часц хтора ше состої зоз домашнїх. На концу курса постої тест хтори робиме же би ше видзело чи зме шицко зрозумели и кельо зме научели, тиж так ту уходзи и тото кельо зме присуствовали на годзинох и таке.

Чи иснує даяка окремна ствар хтора це прицагла же биш учела праве корейски язик, поведз нам дакус вецей о тим язику?

– Гей, наприклад скорей, кед сом учела японски язик, то було пре мойо интересованє за аниме и таки рисовани филми, алє язик ме якошик нє прицагнул на тельо, нє чувствовала сом же тот язик за мнє, док наприклад при корейским цалком иншак. Корейске писмо ше вола ханґул и наисце є барз красни язик. Кинґ Сейонґ ,,Вельки” зоз Чосон династиї заслужни за нєшкайше корейске писмо. Писмо нє чежке, барз є лоґичне и интерсентне писац зоз нїм. Тиж так, корейски язик барз лирични, ґраматика вельо завиши од контексту, вокабулар им барз богати и красни. Даєдни язики єдноставно барз приємни за слуханє, а по моїм думаню корейски язик наисце приємни и ма интересантни тонални/звучни квалитет, цо ше досц видзи у їх музики, дзе корейски язик барз подзековни за тексти и мелодиї.

Тиж так, упознала сом єдну жену зоз Кореї у Новим Садзе, и находзели зме ше даскельо раз як language-exchange и наисце було интересантно упознац дакого зоз їх култури и хасновац корейски язик.

Попри самого язика, чи учиш дацо и о їх обичайох, култури, або їх єдзеню? Чи це дацо окреме нєсподзивало з їх култури, традициї, менталитету цо ши чула на курсу, або цо ши сама виглєдала?

– Наприклад на курсох зме мали даяки приклади дзе зме учели о їх култури або єдзеню и таки даяки ствари, алє з найвекшей часци сама виглєдуєм шицко о тим, бо ме то интересує. Єст и даяки историйни, а и модерни ствари хтори ме интересую. Тераз постоя ТВ програми дзе можеш научиц и историйни часци їх култури, а и модерни, и єдноставно тераз, у нєшкайшим чаше, лєгчейше дознац таке дацо, бо єст вельо того и на Ют’юбу. На основу того цо сом видзела и чула на интернету и їх кинематоґрафиї, а тиж так през людзох хтори сом упознала у Сербиї видзела сом же вони наисце добри людзе. У Кореї барз битне почитованє, манири и красне справованє и културна бешеда. Наисце су приємни, сцу помогнуц и вше су дзечни подзелїц їх културу. А поготово їх архитектура и природа прекрасни, а история интересантна. Барз ми ше пачи же вони квалитетно укладаю до своєй култури и унапредзованю дружтва и рижних индустрийох. Держава им барз розвита и укладаю до шицких сферох култури, цо наисце видно. Од архитектури, дизайну, медийох, природи, технолоґиї, та до нормалних, каждодньових стварох як цо то мода, випатрунок и здравє.

Як сцигуєш попри факултету и других обовязкох найсц часу и за таке?

– Часу нєт вше за шицко цо ме интересує, бо єст превельо ствари. Хвильково сом остатнї рок на Академиї уметносцох у Новим Садзе, алє вельо часу укладам и до корейского язика, ту вшелїяк спада и патренє драмох, филмох на корейским язику, читанє кнїжкох и други обовязки у шлєбодним часу. Думам же за тото цо любим вше мушим охабиц часу, бо ме то наисце интересує и сцем ше унапредзовац и далєй.

Яки ци плани, чи плануєш можебуц одпутовац до Кореї здобуц нови товаришства и искуствия?

– Плануєм пойсц до Кореї, сцем випробовац же кельо ше можем знайсц зоз тим язиком, кельо сом по тераз научела и сцела бим зоз локалнима людзми там бешедовац. Дефинитивно же сцем одпутовац и видзиц як у Кореї випатра дружтво, архитектура и култура, алє можебуц пойдзем и на даяки курс язика, або студирац, то ище увидзим.

