Мелания Римар нащивела оводарцох у Коцуре

КОЦУР – Руску ґрупу дзецох у предшколскей установи „Герлїчка” у Коцуре вчера, 24. фебруара, нащивела писателька и одвичательна редакторка часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар.

З тей нагоди писателька коцурским оводарцом бешедовала о кнїжочки дзецинских народних писньох „Когуцик ярабик”, як и о своєй збирки писньох за наймладших „Хто як сцеˮ. Шицки дзеци участвовали у розгварки з Римарову, одвитовали на интересантни питаня, а препознавали и рижни писньочки и розчитованки.

Руска ґрупа чишлї 15-ецеро дзеци, а водза их виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан. Наймладши того дня писательки рецитовали и писньочки котри научели, а обрадовали ше и численим виданьом „Заградкох” котри им Римарова подзелєла.

Мелания Римар вихасновала нащиву же би коцурских оводарцох поволала же би предлужели посилац свойо рисунки и малюнки и надалєй, и були вредни сотруднїки того дзецинского часопису.

