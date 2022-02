МAK – отримує руских читачох

Наш часопис МАК у тим року наполнює 50 роки. Перше число обявене у юнию 1972. року, як орґан Союзу младежи Войводини, а од самого початку у МАК-у була Ирина Гарди Ковачевич, новинарка, писателька и литературни критичар. З нагоди тей значней рочнїци нашого МАК-у здогадла ше на час кед була перше помоцнїца главного редактора Янка Раца, а потим и главна и одвичательна редакторка.

Перше число МАК-у ушорела праве Ирина Гарди Ковачевич, а на питанє як пришло до снованя того нашого єдиного младежского часопису по руски, Гарди Ковачевичова гвари:

– Теди була така политично-дружтвена клима же би ше на шицких язикох сновали младежски часописи. По тот рок кед МАК вишол, лєм Мадяре мали младежски часопис. Идея пришла од горе, алє нє бул то розказ, алє було видно же хиби, же єст празни простор, односно же нє маме места за младежски теми. Думам же и нєшка улога младежского часопису праве тримац тоту заинтересованосц, любопитлївосц ґу свойому, нє випущиц тоту часц читачох, хтора би требала премосциц интересованє дзецинских по интересованє одроснутих, бо ше то може неґативно одражиц и на читачох „Руского слова” и на литературну публику, понеже раз утрацене звикнуце читац по руски чежко ше враца. Прето сом ше намагала облапиц широку младежску публику – визначує Ирина Гарди Ковачевич.

ПРЕЦО ПРАВЕ МЕНО МАК

У комисиї за вибор мена часопису була и наша собешеднїца. Пачели ше им предкладаня Одблїск, Крочаї, Глєданя, Швитанє, Заря младосци, Квиток младосци… алє ше на концу опредзелєли за МАК, назву хтору предложел Владо Кочиш, док креатор лоґа МАК-у бул Яков Макаї.

– Владо Кочиш синтетизовал опис того цо ми зоз конкурсом глєдали, же би виражело младосц, активносц и креативносц, три идентификациї того цо зме сцели зоз часописом достац. На концу, мак кратко тирва и опадує, алє приноши плоди – толкує Гарди Ковачевичова, хтора на месце главней и одвичательней редакторки МАК-у була од 1. октобра 1974. по 4. май 1981. року, а пред тим, як уж спомнуте, и помоцнїца главного редактора.

НА ПАМЕТАНЄ И ИНТУИЦИЮ

За тоти 50 роки од кеди вишол перши МАК, технолоґия барз напредовала, та и прелом часописа, розуми ше, цалком иншаки, а МАК ше у медзичаше преселєл и до диґиталного швета. Розликую ше и интересованя, язик младих и стил писаня теди и тераз, а як то було робиц ’70-их и ’80-их рокох у друкованих медийох, дознаваме од нашей собешеднїци.

– Тот приклад особни, алє барз илустративни. Кед сом народзела мойо перше дзивче, мушела сом пойсц робиц кед єй було два и пол мешаци, а мала сом право ище шейсц мешаци робиц штири годзини дньово. Медзитим, идз ти на терен там и назад за штири годзини. Анґажовала сом жену хтора ю чувала и паметам же зме вєдно пошли на схадзку зоз младежску орґанизацию, поведзме, у Новим Орахове. Вони ше шейтали, дзецко и заспало, а я поробела цо сом мала. У „Руским слове” теди нє було обичай знїмац розгварки, шицко ше зведло на нотеси и на тото кельо це розум тримал. На колєну напишеш, а вец нє можеш дешифровац же цо. Нє було анї фиксни телефон, аж анї тот цо ше накруцовало, та нє могло анї превериц информациї, а нє ище и чуц. То шицко було на паметанє и на интуицию, а прето дакус и на ризик. По пошти, лєбо прейґ даяких автобуских вязох, до редакциї сциговали з руку написани дописи, хтори зме предурковали и можебуц нє вше потрафели дацо. Нє дай Боже пиєш кафу и залєєш папер… Фотоґрафиї знова єдна окремна приповедка. Да нє приповедам. То були спокуси – приповеда нам Ирина Гарди Ковачевич у розгварки хтору робиме онлайн. Визначує и же кажди час ма свойо законїтосци и прето чежко буц индивидуалєц, буц иншаки, окреме младим.

– Вельо ше пременєло од теди. Дакеди ше ми видзи же млади нарату сцу буц тото цо су нє. Думам же то дакус „меншински синдром”. Шицко ше меня, и треба же би ше меняло, алє треба и почитовац тот природни склад – поручує наша собешеднїца, а на концу, на питанє як видзи будучносц МАК-у, гвари:

– Думам же ше нєпреривно будзе меняц, так як и час. Електронски запис нє тирваци, анї папер нє тирваци, алє зато є документ хтори и тераз валидни. Папер то папер. Прежил телї вики и дакеди була права драгоциносц мац го. Прето верим до того же таке єдно епохалне одкрице як папер и писане слово чловечество зачува – закончує Ирина Гарди Ковачевич.

