На пияток „Комуналєц” будзе одвожиц кабасте шмеце

КОЦУР – Акция одвоженя кабастого шмеца у Коцуре будзе на пияток 30. априла, вєдно зоз порядним одношеньом шмеца з ґаздовствох, сообщене зоз Явного комуналного подприємства Комуналєц.

З Дїловней єдинки Чистота апеловане на шицких гражданох же би найпознєйше до 7 годзин винєсли кабасти ствари пред свойо обисца. До кабастого одпаду ше учишлює стари мебель, автомобилски ґуми, тварда пластика, скло и тому подобне.

Тота акция тиж подрозумює и одношенє рошлїнского одпаду котри треба же би бул запаковани до мехох. Мож спаковац и конари лєбо квице до шкатулох лєбо даякей другей амбалажи вигодней за викладанє до превозки комуналного подприємства.

