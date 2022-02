Новосадски Саям кнїжкох од 3. по 10. марец

НОВИ САД – На Новосадским сайму од 3. по 13. марец будзе отримана програма „Селїдби душох”, у чиїх рамикох будзе Медзинародни саям кнїжкох (3-10. марец), 26. Медзинародна вистава „Арт експо” и Саям образованя „Драгокази”.

Програму „Селїдби душох” орґанизує Фондация „Нови Сад – Европска престолнїца култури” у сотруднїцтве зоз спомнутима традицийнима саямскима манифестациями Новосадского сайму. Централна єй подїя будзе вистава „Селїдби душох – Нови Сад през кнїжку” чий ношитель Городска библиотека Нового Саду.

Кед слово о Сайму кнїжкох, публики ше, медзи иншима, представя добитнїца тогорочней НИН-овей награди Милена Маркович, як и значни авторе з домашнєй и реґионалней литературней сцени Анте Томич и Слободан Владушич, Румена Бужаровска, Милица Вучкович, Дамир Каракаш, Кристиан Новак, Дарко Цвиєтич и Милєнко Єрґович

Як на конференциї за медиї з нагоди початку програми „Селїдби душох” наявел вивершни директор за саямски дїялносци Новосадского сайму Борис Надлукач, Мастер гала, Аула и Гала 1 буду претворени до єдинственого мултимедиялного павильону литератури и уметносци хтори буду нове и ошвижуюце зявенє на културней сцени Нового Саду, алє и ширше. Кажди дзень манифестациї публику обчекує 12-годзинова програма и змисти.

Саям кнїжкох зоз вецей як 180 приявенима викладачами, Арт-експо и Драгокази буду у мастер Гали, у Аули будзе мултимедиялна вистава „Селїдби душох – Нови Сад през кнїжку”, а у Гали 1 под час манифестациї буду представи, концерти и перформанси.

