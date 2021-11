Нєшка у Коцуре „Костельникова єшень”

КОЦУР – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшка, 12. новембра, будзе отримана програма у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре.

З тей нагоди, шицки нащивителє буду мац нагоду присуствовац промоциї кнїжкох и стретнуцу з писателями. Кнїжки котри того вечара буду представени и промововани то „Розгварка з витрами” Михала Рамача, „Женоблоґия” Ясмини Дюранїн, „Язични аларм” Блажени Хома-Цветкович, як и други виданя НВУ „Руске слово”.

Пре актуалну епидемийну ситуацию, початок програми преложени за 17 годзин.

