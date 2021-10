Означи ше 40-рочнїца шмерци владики Букатка

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая нєшка вечар будзе означена 40-рочнїца од шмерци владики архиепископа Гавриїла Букатку.

З тей нагоди заупокойна Служба Божа зоз панахиду за владику будзе на 18 годзин.

Владику Букатку, праве на нєшкайши дзень, 19. октобра шмерц застала у Руским Керестуре дзе на парохийним доме пребувал як умировени владика. Народзел ше 1913. року у Долнїх Андриєвцох при Славонским Броду, велї роки окончовал длужносц владики Крижевскей епархиї на просторе бувшей Югославиї, а познєйше бул и беоґрадски архиепископ и митрополит.

Поховани є у владическей крипти катедралнел церкви св. оца Миколая у Руским Керестуре.

