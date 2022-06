Бул Спасовдански концерт у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 4. юния, у Велькей сали у Дюрдьове члени Културно-уметнїцкого дружтво ,,Бранислав Нушич“ отримали свой рочни концерт. Спред Дружтва, шицких нащивительох привитала Душица Пушкаров. Вона наглашела же у плану порушац нови секциї у Дружтве и же би ше на тот способ облапели шицки файти уметносци.

Концерт отворела наймладша дзецинска ґрупа котра одшпивала писню ,,У шерцу моєй Войводини“, а потим одтанцовали „Танци зоз Сербиї”. На концерту, як госци, участвовали члени Фолклорного здруженя ,,Єлече “ зоз Нового Саду. Вони ше представели зоз „Танцами зоз Лесковца”.

У другей часци програми, старша дзецинска ґрупа и виводзацка ґрупа одтанцовали даскельо танци.

На тим вечаре вельке число гражданох зоз Дюрдьова, алє и зоз других местох, було потримац роботу Културно-уметнїцкого дружтво ,,Бранислав Нушич“, а шицки учашнїки були наградзени зоз вельким аплаузом.

