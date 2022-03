Представени виданя Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – У рамикох промоциї роботи Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу меншинских заєднїцох на Сайме кнїжкох у у Новом Садзе пияток, 4. марца, свойо нови виданя представeло и нашо Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Промоция отримана на штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, а понеже саям влонї нє отримани пре епидемийни обставини, тераз у фокусу були публикациї Дружтва обявени у 2020, 2021 и 2022. року.

Кед слово о периодики, представени були три остатнї числа Зборнїка роботох „Studia Ruthenica“ (числа 25, 26, и 27), як и Подобови каталоґ „Стретнуце у Боднарова “ зоз XVI и XVII сесиї подобовей колониї хтору Дружтво за руски язик, литературу и културу орґанизує у Ґосподїнцох. З обласци публицистики, бешеди було о кнїжки Блажени Хома Цветкович, Язични аларм, Поради з язика, хтору дружтво обявело у сотруднїцтве з НВУ „Руске слово”, и троязичней кнїжки (руски, сербски, мадярски) Сенки Бенчик Лексични паралелизми, хтора, нажаль, обявена постгумно.

З обласци литератури, Дружтво представело двоязичну кнїжку поезиї Думки ми лєца Сонї Папуґа зоз Миклошевцох (по руски и сербскогорватски), як и свойо найновше виданє, кнїжку Янка Барни Так приповедали нашо дїдове хтора нєдавно вишла зоз друку.

Попри нових виданьох Друьтва за руски язикк, пияток представени и кнїжки членох Координациї хтори обявени на румунским, македонским и горватским язику, як и найновше число Мултиязичного часописа „Нови мост” хтори видава Координацийни одбор дружтвох за язики, литературу и културу

Понеже на пиятковей промоциї час бул огранїчени пре векше число учашнїкох и виданьох хтори требало представиц, Ирина Папуґова спред Дружтва за руски язик, литературу и културу наявела же ше о шицких спомнутих виданьох, а окреме тих найновших, вецей будзе бешедовац на наступних подїйох хтори орґанизує Дружтво.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)