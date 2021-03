Русин на госцованю победзел зоз 3:1

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – У трецим колє ярнєй часци Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 20. марца, ФК Русин, на госцованю победзел домашнї ФК Борац з резултатом 1:3 (0:1).

Ґоли за Русин посцигли Чернок Деян у 34. Минути, док у другим полчаше мрежу домашнїх аж два раз потрафел Давидович Душан у 60. и 69. минути.

То треца за шором побида у ярнєй часци и шицки три зоз истим резултатом, а найновша побида Русин подзвигла за 2 места, та є тераз други на таблїчки зоз 41 бодом.

На нєдзелю, 28. марца, Русин дома дочекує ФК Омладинєц зоз Буковцу, а змаганє на Ярашу почина на 15 годзин.

