Саям кнїжкох будзе од 11. по 19. септембер

БЕОҐРАД – Медзинародни саям кнїжкох у Беоґрадзе того року будзе отримани од 11. по 19. септембер и будзе перша єшеньска манифестация на Беоґрадским сайме.

Як сообщели зоз Беоґрадского сайму, тота одлука принєшена же би манифестация прешла цо лєпше за викладательох, учашнїкох и нащивительох. Саям кнїжкох того року будзе тирвац дзень длужей як звичайно.

Ґу новому термину Сайму кнїжкох прилагодзени и термини ище трох саямских манифестацийох – 51. Сайму образованя и наставних средствох, 6. Медиа маркету (сайму информованя, комуникацийох и маркетинґу) и 3. Сайму “Єднаки”, хтори буду отримани од 15. по 19. септембер.

