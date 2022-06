Умарла Мария Моснак

ВЕТЕРНИК – У Ветернику, у 78. року живота умарла позната спикерка Радио Нового Саду Мария Вадаски Моснак.

Мария Моснак народзена у Коцуре 1946. року, а у Рускей редакциї РНС почала робиц 1976. року. Цали роботни вик препровадзела пред микрофоном у Радио Новим Садзе, а була и перша телевизийна спикерка на рускей програми ТВНС.

Остала запаметана по окреме красним баршоньовим и приємним гласу. Окрем спикерских роботох, Мария робела и як новинарка и прекладателька.

До пензиї пошла у фебруаре 2001. року.

Похована є у Новим Садзе у кругу фамелиї.

Вичная памят!

